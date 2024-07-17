Опубликованы кадры возвращения российских военнослужащих из плена

Министерство обороны РФ опубликовало кадры прибытия в Россию наших военнослужащих, освобожденных из украинского плена.

На видеозаписи показано, как возвращенные российские бойцы едут в автобусе, некоторые из них по мобильным телефонам общаются с родными.

Ранее оборонное ведомство сообщило об обмене пленными между Москвой и Киевом. В Россию вернулись 95 человек, взамен передано столько же украинцев. Обмен пленными с украинской стороной прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

В Минобороны сообщили, что россиян доставят в Москву самолетами, они пройдут лечение и реабилитацию. С военнослужащими работают психологи, оказывают необходимую помощь.