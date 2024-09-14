Украинцы подожгли более 200 машин военных ВСУ

Более 200 машин ВСУ подожгли на Украине. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные начальника полиции Киева Дмитрия Шумейко.

«В Киеве и по всей Украине зафиксировано более 200 случаев поджогов машин военных. Около четверти из которых совершены несовершеннолетними», - указано в сообщении.

Полиция призвала бойцов ВСУ не оставлять на машинах знаки, относящиеся к украинской армии. Шумейко рекомендовал оставлять машины в гаражах и на охраняемых стоянках.

Издание пишет о нескольких зафиксированных случаях, когда владельцы авто помечали машины фразой «Не ТЦК». Метка означает отсутствие связи транспорта с территориальным центром комплектования (военкоматом).

Ранее в Киеве сгорел автобус украинских военных. Жители подожгли транспортное средство, выражая протест против мобилизации населения.