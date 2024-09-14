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Украинцы подожгли более 200 машин военных ВСУ

Полиция рекомендовала украинским военным не помечать транспорт знаками ВСУ для его сохранности.
Услада Дубинина 2024-09-14 12:09:44
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Более 200 машин ВСУ подожгли на Украине. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные начальника полиции Киева Дмитрия Шумейко. 

«В Киеве и по всей Украине зафиксировано более 200 случаев поджогов машин военных. Около четверти из которых совершены несовершеннолетними», - указано в сообщении. 

Полиция призвала бойцов ВСУ не оставлять на машинах знаки, относящиеся к украинской армии. Шумейко рекомендовал оставлять машины в гаражах и на охраняемых стоянках.

Издание пишет о нескольких зафиксированных случаях, когда владельцы авто помечали машины фразой «Не ТЦК». Метка означает отсутствие связи транспорта с территориальным центром комплектования (военкоматом). 

Ранее в Киеве сгорел автобус украинских военных. Жители подожгли транспортное средство, выражая протест против мобилизации населения. 

#в стране и мире #техника #ВСУ #машины #поджоги
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