Подразделения «Южной» группировки российский войск освободили населенный пункт Желанное Первое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В сообщении отмечается, что освобождение состоялось благодаря активным и решительным действиям военнослужащих.

Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям пяти бригад ВСУ и одной бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка. Отражены две контратаки штурмовиков противника.

Потери врага на данном направлении составили до 715 боевиков, пять автомобилей, одна гаубица FH-70 британского производства, одна гаубица M-777 американского производства, одно орудие Д20, две гаубицы Д-30 и четыре полевых склада боеприпасов.

Ранее российские войска освободили четыре населенных пункта Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Юг» освободили Красногоровку и Григоровку, войска группировки «Центр» освободили Галицыновку, а «Восток» - Водяное.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов