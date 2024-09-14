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Российские войска освободили Желанное Первое в ДНР

Освобождение населенного пункта провели подразделения «Южной» группировки войск.
2024-09-14 12:06:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Подразделения «Южной» группировки российский войск освободили населенный пункт Желанное Первое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В сообщении отмечается, что освобождение состоялось благодаря активным и решительным действиям военнослужащих.

Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям пяти бригад ВСУ и одной бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка. Отражены две контратаки штурмовиков противника.

Потери врага на данном направлении составили до 715 боевиков, пять автомобилей, одна гаубица FH-70 британского производства, одна гаубица M-777 американского производства, одно орудие Д20, две гаубицы Д-30 и четыре полевых склада боеприпасов.

Ранее российские войска освободили четыре населенных пункта Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Юг» освободили Красногоровку и Григоровку, войска группировки «Центр» освободили Галицыновку, а «Восток» - Водяное.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

 

#армия #Минобороны РФ #ДНР #освобождение #желанное первое
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