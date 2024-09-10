Минобороны России сообщает об освобождении четырех населенных пунктов на территориии Донецкой Народной Республики.

Подразделения группировки войск «Юг» в результате решительных действий освободили населенные пункты Красногоровка и Григоровка.

Населенный пункт Галицыновка был освобожден в ходе активных действий подразделений группировки войск «Центр».

Слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» удалось освободить населенный пункт Водяное.

Российские войска продолжают продвигаться вперед. Это дает новые возможности - например, эвакуировать подбитую боевую технику и пустить ее на нужды российских вооруженных сил. Так, например, корреспондент нашего телеканала Роман Закурдаев показал, как военнослужащие ВС РФ «угнали за 60 секунд» украинский танк Т-72 в 30 километрах от Авдеевки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.