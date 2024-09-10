МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ освободили Красногоровку, Григоровку, Галицыновку и Водяное в ДНР

Населенные пункты удалось взять под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировок войск «Юг» и «Центр».
2024-09-10 11:03:17
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении четырех населенных пунктов на территориии Донецкой Народной Республики.

Подразделения группировки войск «Юг» в результате решительных действий освободили населенные пункты Красногоровка и Григоровка.

Населенный пункт Галицыновка был освобожден в ходе активных действий подразделений группировки войск «Центр».

Слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» удалось освободить населенный пункт Водяное.

Российские войска продолжают продвигаться вперед. Это дает новые возможности - например, эвакуировать подбитую боевую технику и пустить ее на нужды российских вооруженных сил. Так, например, корреспондент нашего телеканала Роман Закурдаев показал, как военнослужащие ВС РФ «угнали за 60 секунд» украинский танк Т-72 в 30 километрах от Авдеевки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #освобождение #Красногоровка #водяное #Галицыновка #Григоровка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 