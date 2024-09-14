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Захват нефтевышки «врагом» сорван силами Каспийского флота

Военнослужащие также организовали оборону важного инфраструктурного объекта.
2024-09-14 12:35:04
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Экипажи кораблей Каспийской флотилии, совместно с подразделением морской пехоты, в рамках учений «Океан-2024» отработали отражение атаки  условного противника на нефтедобывающую вышку в морской акватории. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Боевые пловцы и водолазы-разведчики из состава отряда подводных диверсионных сил и средств (ПДСС) провели разведку вблизи стратегического объекта и обеспечили безопасный подход к нему штурмовой группы для взятия его под контроль», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Кроме того, отмечается, что военнослужащие обеспечили оборону важного инфраструктурного объекта.

Ранее сообщалось, как вертолеты Ми-24 в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Океан-2024» отработали применение авиационных средств поражения по наземным и морским целям условного противника.

Напомним, что «Океан-2024» проходит с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #морпехи #каспийский флот #нефтяная платформа #Океан-2024
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