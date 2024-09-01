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Экипаж Ми-28НМ выпустил ракеты по технике ВСУ в Курской области

Применив авиационные средства поражения, экипаж вернулся на площадку вылета.
2024-09-01 05:08:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ «Ночной охотник» нанес удар по скоплению живой силы и по технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Минобороны РФ показало кадры работы наших летчиков.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. Выпустив ракеты, экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. Как позже доложила разведка, личный состав и бронированную технику ВСУ удалось уничтожить.

Ранее артиллерийские расчеты группировки войск «Север» поразили позиции пехоты ВСУ в Курской области. Камера объективного контроля зафиксировала уничтожение мест временного размещения боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#авиация #армия #Ми-28НМ #Курская область #ВСУ
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