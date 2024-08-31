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Группировка «Север» уничтожила в Курской области опорный пункт ВСУ

Российские войска поразили позицию ВСУ артиллерийским ударом.
2024-08-31 19:00:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» поразили позиции пехоты украинских войск в приграничном районе Курской области. Кадры уничтожения показали Минобороны России.

Воздушная разведка российских войск обнаружила оборудованный и замаскированный в лесополосе опорный пункт боевиков. После подтверждения цели, бойцы группировки «Север» нанесли артиллерийский удар.

Средства объективного контроля в реальном времени зафиксировали поражение мест временного размещения личного состава противника.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения техники украинских боевиков в Курской области экипажами Ка-52М. Российские «Аллигаторы» нанесли удар по целям авиационными ракетами и благополучно вернулись на площадку вылета.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#артиллерия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #спецоперация #группировка "север"
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