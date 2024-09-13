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В Болгарии зафиксировали первый с 1921 случай заболевания холерой

Как сообщили в Минздраве, 23-летний пациент ездил в Индию с 13 августа по 2 сентября, и уже 3 сентября почувствовал первые признаки болезни.
Анастасия Бобылева 2024-09-13 23:57:38
© Фото: Svetlana Vozmilova Global Look Press

В Болгарии впервые за сотню лет зарегистрировали случай заболевания холерой. Как пишет Dir.bg, холеры в стране не было с 1921 года.

Ссылаясь на Минздрав, издание пишет, что 23-летний пациент является гражданином Индии, но сейчас живет в Болгарии. С 13 августа по 2 сентября он находился в Нью-Дели, а вернувшись из поездки, почувствовал первые признаки болезни. Он пожаловался на острую диарею 3 сентября. Врачи провели лабораторное исследование, результат которого подтвердили в Национальной лаборатории особо опасных бактериальных инфекций Национального центра инфекционных и паразитарных заболеваний.

Больного поместили в палату с отдельным санузлом в отделении паразитарных и инфекционных болезней. Сейчас его общее состояние хорошее, уточняет издание. Отмечается, что также в больницу на обязательный карантин поместили человека, с которым проживает пациент. На данный момент результат его анализа отрицательный и жалоб на здоровье нет.

Как выяснили медики, заболевший холерой пациент не посещал общественные места, поэтому других людей, с которыми у него мог быть контакт, не выявлено.

Ранее Роспотребнадзор отправил экстренный запрос в ВОЗ из-за вспышки холеры в Херсоне. По актуальной на 21 июня информации, госпитализировали 100 заболевших, еще 12 человек умерли от холеры.

#в стране и мире #Индия #Болгария #заболевание #холера
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