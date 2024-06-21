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Роспотребнадзор отправил экстренный запрос в ВОЗ из-за вспышки холеры в Херсоне

Сообщается о 100 госпитализированных и 12 случаях летального исхода.
Глеб Владовский 2024-06-21 13:17:32
© Фото: Aziz Karimov, Keystone Press Agency, Globallookpress

Роспотребнадзор отправил экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения сведений о вспышке заболевания в Херсоне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор сообщает о стабильной ситуации в стране и готовности к выявлению и реагированию», - подчеркнули в ведомстве.

В ведомстве также заявили о готовности реагировать в случае возникновения эпидемиологических рисков.

В настоящее время госпитализированы 100 человек, из них менее 12 скончались. Преимущественно боевики ВСУ, но уже фиксируются случаи заражения и среди гражданских, передает РИА Новости.

Уточняется, что проукраинские власти с целью избежать паники среди населения выдают случаи инфицирования за брюшной тиф.

#ВОЗ #херсон #роспотребнадзор #Херсонская область #холера #вспышка холеры
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