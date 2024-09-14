Свыше 10 человек ранены при атаке ВВС Израиля жилого дома в Ливане

Один из жилых домов ливанского города Набатия попал под обстрел израильских Военно-воздушных сил, в результате чего ранения получили порядка 13 человек. Сообщается об одном раненом, госпитализированном в тяжелом состоянии. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на ливанский минздрав.

Очевидцы сообщили, что в квартале Кфар-Румман после авианалета сильно разрушено трехэтажное здание, после чего загорелся пожар.

При этом в самой израильской армии тоже заявили о нанесенном ударе по зданию, где якобы находились члены военизированной шиитской группировки «Хезболла».

«Истребители атаковали военное здание, где действовали боевики террористической организации "Хезболла", которых обнаружили силы 210-й дивизии в районе Каохбы на юге Ливана», - сообщила пресс-служба ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).

Также под удар истребителей попали склад «Амалы», некая пусковая установка, «с которой ранее осуществлялись пуски», и военные постройки «Хезболлы» в районах Мадждал-Зон, Аль-Джабин и Бейда на юге Ливана. Огнем артиллерии военные ударили по районам Лавоны, Рамии, Айита аш-Шааб и Альма аш-Шааб на юге Ливана.

Как сообщалось в конце августа, Израиль обстрелял две позиции «Хезболлы» в южном Ливане. В операции участвовали артиллерия и авиация. ВВС ударили по военному строению, в котором скрывались несколько вооруженных радикалов, а артиллерия обстреляла ракетные установки группировки.