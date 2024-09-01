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Боец Ямал рассказал, как «впечатлить» врага осколочно-фугасным снарядом

На видео оператор FPV-дрона готовит и запускает беспилотник для поражения техники и живой силы ВСУ.
2024-09-01 06:10:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО. На опубликованных кадрах зафиксировано, как боеприпас прикрепляют к беспилотнику, а также как БПЛА преследует вражескую технику.

В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов. Это могут быть как гранаты, так и выстрелы от гранатометов. Оператор с позывным Ямал рассказал, что выбирает, если нужен осколочный снаряд.

«Если нам требуется осколочный снаряд или фугасный, тогда мы используем ФБЧ-3. Это осколочно-фугасная боевая часть. Прилет этого снаряда на дроне эквивалентен приходу 152-мм артиллерийского снаряда. Враг остается под впечатлением и обычно снижает всякую активность на довольно продолжительное время», - сообщил Ямал.

FPV-дроны развивают скорость до сотни километров в час, от них практически невозможно уйти. С их помощью уничтожаются пункты временного расположения боевиков ВСУ, их военную технику и артиллерию.

Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» последние несколько дней наносили точные удары FPV-дронами по технике, позициям, блиндажам и опорным пунктам противника.

Ранее ремонтники ТОФ показали, как чинят и улучшают технику в зоне спецоперации. Они  заменили детали, не подлежащие восстановлению, а также установили на технику специальную защиту от дронов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #бпла #боевая работа #FPV-дрон
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