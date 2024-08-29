Ремонтники ТОФ починили и улучшили технику в зоне СВО

Ремонтники ВС РФ произвели ремонт военной техники в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Специалисты ремонтного подразделения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» способны в кратчайший срок привести поврежденную технику в рабочее состояние.

«Все зависит от типа техники. Если, например, гусеничные машины, которые непосредственно на передовой работают, там зачастую приходится работать с боевыми повреждениями от прилетов, от дронов. У колесной техники в основном производится ремонт двигателя, коробки (передач. - Прим. ред.)», - рассказал техник ремонтной роты.

Кроме того, военнослужащие занимаются улучшением военной техники, адаптируя некоторые образцы к современным реалиям боя. Например, ремонтники могут установить противокумулятивную защиту, усиливают броню, наваривают «мангалы» - защиту от дронов противника, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ показало кадры работы установки для дистанционной стрельбы из пулеметов, собранной ремонтниками группировки войск «Восток».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.