МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ремонтники ТОФ починили и улучшили технику в зоне СВО

По словам военнослужащих, в случае, если деталь восстановить невозможно, ее полностью заменяют. Кроме того, специалисты устанавливают на технику специальную защиту от дронов.
2024-08-29 18:41:04
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Ремонтники ВС РФ произвели ремонт военной техники в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Специалисты ремонтного подразделения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» способны в кратчайший срок привести поврежденную технику в рабочее состояние.

«Все зависит от типа техники. Если, например, гусеничные машины, которые непосредственно на передовой работают, там зачастую приходится работать с боевыми повреждениями от прилетов, от дронов. У колесной техники в основном производится ремонт двигателя, коробки (передач. - Прим. ред.)», - рассказал техник ремонтной роты.

Кроме того, военнослужащие занимаются улучшением военной техники, адаптируя некоторые образцы к современным реалиям боя. Например, ремонтники могут установить противокумулятивную защиту, усиливают броню, наваривают «мангалы» - защиту от дронов противника, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ показало кадры работы установки для дистанционной стрельбы из пулеметов, собранной ремонтниками группировки войск «Восток». 

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #тоф #ремонтная рота #группировка войск «Восток»
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 