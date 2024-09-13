Антонов рассказал о звонках экс-чиновников США после заявлений Путина

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о полученных звонках бывших американских чиновников.

По его словам, это случилось после слов президента РФ Владимира Путина о последствиях возможного разрешения киевскому режиму наносить удары дальнобойным оружием по российской территории. В комментарии телеканалу «Россия-24» Антонов уточнил, что американцы хотели понять, что действительно кроется за этими словами.

«Вчерашние заявления Владимира Владимировича Путина были очень внимательно отфиксированы здесь. Мне звонили несколько экс-чиновников, которые спрашивали, что в действительности стоит за этими заявлениями. Я просто говорил: "Коллеги, не играйте с огнем"», - рассказал он СМИ.

Напомним, 12 сентября Путин отметил, что киевский режим без помощи западных стран не может наносить удары вглубь территории России, поскольку для этого требуются разведывательные данные и полетные задания.

Продолжая, российский лидер указал, что по мере обсуждения вероятного использования Украиной дальнобойных вооружений Запада, НАТО решает, вовлекаться ли в украинский конфликт напрямую. Российская сторона. предупредил Путин, будет принимать решения с учетом исходящих угроз, которые для нее возникнут.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о дошедшем до адресатов заявлении Путина о последствиях ударов вглубь страны. Песков обратил внимание, что оно не допускает каких-либо двойных прочтений.