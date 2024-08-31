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ВКС РФ в Сирии уничтожили два пункта базирования боевиков у Эт-Танфа

Российские истребители ликвидировали два пункта базирования боевиков в провинции Хомс, которые вышли из зоны Эт-Танф, подконтрольной США.
Марина Крижановская 2024-08-31 23:37:55
© Фото: Ammar Safarjalani XinHua Globallookpress

В Сирийской Арабской Республике российские ВКС уничтожили два пункта базирования боевиков. Уточняется, что те вышли из контролируемой США зоны Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон РФ в САР капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

Он отметил, что за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации террористы не обстреливали позиции правительственных войск.

«Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель аль-Халь провинции Хомс», - уточнил Олег Игнасюк.

Кроме этого, за сутки зафиксированы шесть нарушений воздушного пространства Сирии, согласно Протоколам деконфликтации от 9 декабря 2019 года. В воздухе были зафиксированы беспилотники, полеты которых были не согласованы с российской стороной.

«Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии», - уточнили в ЦПВС РФ.

Замглавы ведомства уточнил, что в районе Эт-Танф зафиксировали со стороны авиации «коалиции» 12 нарушений правил использования воздушного пространства Сирии. В частности, три пары истребителей F-15, две пары истребителей Rafale и пару штурмовиков А-10.

Случаи нарушения протоколов деконфликтации и воздушного пространства Сирии со стороны «коалиции» нередки. Так, 18 августа, истребитель-бомбардировщик F/A-18 опасно сблизился с Ан-30 российских ВКС в Сирии. Это произошло произошло на высоте 6700 метров над районом Эт-Танф.

#в стране и мире #ВКС РФ #сирия #международная коалиция #провинция хомс #ЦПВС РФ #уничтожение боевиков #зона Эт-Танф #ЦПВС РФ в САР
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