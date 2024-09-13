Маск рассказал, что спасет человечество от гибели

Спасти человечество от вымирания позволят многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители. Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск.

«Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле при условии, что их не подавит бюрократия», - миллиардер в социальной сети Х.

По мнению бизнесмена, госрегулирование Соединенных Штатов с каждым годом становится все более удушающим. Маск добавил, что если так будет продолжаться, что все крупные проекты в США станут незаконными.

Ранее Илон Маск рассказал, когда состоится полет сверхтяжелого космического корабля Starship на Марс. Отправка ракеты без экипажа может состояться уже через два года.