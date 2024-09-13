Антонов: США не получится отсидеться за океаном при ядерном конфликте

Соединенные Штаты Америки не смогут отсидеться за океаном в случае, если в Европе произойдет ядерный конфликт. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала Россия 24.

Посол добавил, что Штаты должны перестать «играть с огнем».

«Меня поражает другое - мы сто раз говорили, что ядерной войны между ядерными государствами, тем более - США и Россией, не может быть. И победителей не будет. Но здесь (в США - Прим. ред.) какая-то иллюзия, что если будет конфликт, то он не распространится на территорию США», - рассказал Антонов.

По его словам, он делает попытки донести американцам, что они не смогут отсидеться за «водами океана», так как «эта война затронет всех».

«Поэтому мы постоянно говорим, не надо играть с этой риторикой… Не играйте с огнем», - заключил он.

Ранее стало известно о рассмотрении Россией варианта санкций, в котором она развернет ядерный арсенал в ответ на действия Запада.