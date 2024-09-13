В магазины Франции завезли коробки с бананами и 50 кг кокаина

В несколько магазинов большого французского ритейлера Grand Frais доставили коробки с бананами, где кроме фруктов нашли 50 килограммов кокаина. Об этом сообщает издание Parisien.

Ящики с бананами доставили в четыре разных региона.

«В Ле Крезо (департамент Сона и Луара), в Боне (Кот-д'Ор), в Сошо (Ду), в Бессонкуре (Территория Бельфор) и в Бургундии-Франш-Конте», - перечисляются магазины в сообщении.

Отмечается, что находку совершили в момент разгрузки грузовика с товаром. Работники магазина сразу же обратились в полицию.

«Мы также хотим успокоить потребителей: упаковка бананов была вне коробки. Препарат не контактировал с плодами», - отметил прокурор.

За дело отвечает OFAST, то есть управление по борьбе с наркотиками в стране.

Поставки бананов часто используют для того, чтобы спрятать в них наркотики. Ранее подобный случай был в Санкт-Петербурге, когда в коробках с бананами нашли 60 килограмм кокаина.