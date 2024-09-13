МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В магазины Франции завезли коробки с бананами и 50 кг кокаина

Фрукты с наркотиками доставили в разные регионы по всей стране.
Мария Зайцева 2024-09-13 21:45:07
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Globallookpress

В несколько магазинов большого французского ритейлера Grand Frais доставили коробки с бананами, где кроме фруктов нашли 50 килограммов кокаина. Об этом сообщает издание Parisien.

Ящики с бананами доставили в четыре разных региона.

«В Ле Крезо (департамент Сона и Луара), в Боне (Кот-д'Ор), в Сошо (Ду), в Бессонкуре (Территория Бельфор) и в Бургундии-Франш-Конте», - перечисляются магазины в сообщении.

Отмечается, что находку совершили в момент разгрузки грузовика с товаром. Работники магазина сразу же обратились в полицию.

«Мы также хотим успокоить потребителей: упаковка бананов была вне коробки. Препарат не контактировал с плодами», - отметил прокурор.

За дело отвечает OFAST, то есть управление по борьбе с наркотиками в стране.

Поставки бананов часто используют для того, чтобы спрятать в них наркотики. Ранее подобный случай был в Санкт-Петербурге, когда в коробках с бананами нашли 60 килограмм кокаина.

#в стране и мире #Франция #Прокуратура #бананы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 