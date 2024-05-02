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В порту Петербурга на судне нашли партию бананов с 60 кг кокаина

Получателем груза из Эквадора значилась компания из Красноярска.
Максим Крюков 2024-05-02 11:47:03
© Фото: Jan Woitas dpa Global Look Press

В Большом порту Санкт-Петербурга на судне, которое прибыло из Эквадора 21 апреля, обнаружили 60 килограммов кокаина. Об этом «Звезде» сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что судно Cool Express под панамским флагом по декларации перевозило партию свежих бананов. Однако при осмотре контейнера-рефрижератора правоохранители нашли в потолке 60 брикетов, каждый из которых весил около килограмма. Экспертиза одной упаковки показала, что в ней содержится наркотическое вещество.

Получателем груза значилась компания из Красноярска. В отношении пока неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 Уголовного кодекса РФ).

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