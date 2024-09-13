ООН: разрешение ударять ВСУ вглубь РФ не приведет к миру

Разрешение киевскому режиму использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России не приведет к миру. Такое заявление сделал представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Генсек ООН считает, что не наблюдается необходимого продвижения к миру в конфликте на Украине.

«Я думаю, что риторика, которую мы слышим, то, что мы видим на местах, является еще одним свидетельством того, что мы не продвигаемся к завершению этого конфликта так, как нам хотелось бы - в рамках международного права и устава», - сказал Дюжаррик.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США всерьез восприняли предупреждение России по разрешению на применение дальнобойного оружия Украине.