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ООН: разрешение ударять ВСУ вглубь РФ не приведет к миру

Дюжаррик заявил, что продвижения к миру такого, какого бы хотелось в рамках международного права, нет.
Мария Зайцева 2024-09-13 20:34:09
© Фото: Benno Schwinghammer dpa Globallookpress

Разрешение киевскому режиму использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России не приведет к миру. Такое заявление сделал представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Генсек ООН считает, что не наблюдается необходимого продвижения к миру в конфликте на Украине.

«Я думаю, что риторика, которую мы слышим, то, что мы видим на местах, является еще одним свидетельством того, что мы не продвигаемся к завершению этого конфликта так, как нам хотелось бы - в рамках международного права и устава», - сказал Дюжаррик.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США всерьез восприняли предупреждение России по разрешению на применение дальнобойного оружия Украине.

#в стране и мире #ООН #сша #ВСУ #Стефан Дюжаррик #дальнобойное оружие #удары по РФ
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