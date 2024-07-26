Хинштейн: дата-центры РФ откажутся от «серых схем» в работе с Google

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что, по его данным, сотрудничающие с Google российские дата-центры намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым схемам».

«По моей информации, российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по "серым схемам". Это приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube (до 70%), вероятность чего я вчера и предсказывал», - объяснил он.

Хинштейн добавил, что основной объем видеоконтента YouTube, который смотрят российские пользователи, хранится на серверах Google в РФ, которые размещены на инфраструктуре операторов связи и в ряде крупных дата-центров. Нынешняя ситуация сложилась из-за бездействия сервиса, считает Хинштейн. По его словам, всю технику необходимо постоянно обслуживать и менять, но из-за санкций Google перестал это делать, отключив часть своих серверов.

Поэтому началась деградация качества, но депутат успел заверить российского пользователя, что ресурс останется доступным.

«Те, кто смотрит художественный или учебно-просветительский контент, и дальше смогут это делать, просто на его загрузку теперь потребуется чуть больше времени», - сказано в его сообщении.

Хинштейн предложил варианты развития для Google - например, построить собственные серверные центры в РФ, открыть представительство, снять санкции на поставку оборудования в Россию, а также уважительно относиться к законодательству РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России не было планов по ограничению доступа к YouТubе.