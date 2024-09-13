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Боец рассказал об эвакуации жителей в приграничье Курской области

Населенные пункты, ранее занятые ВСУ в ходе вторжения Украины в Курскую область, освобождали военнослужащие группировки войск «Север».
2024-09-13 18:24:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Водитель взвода связи подразделения группировки войск «Север» с позывным Мастер рассказал, как проходила эвакуация мирных жителей на освобожденных территориях в приграничье Курской области

«Вывести мирных и по максимуму вывести "трехсотых". Жителей мы прятали в блиндажах, пока шли обстрелы. Когда они прекращались, мы создавали окно, выводили», - отметил Мастер. 

Он подчеркнул, что все бойцы его подразделения выполнили боевые задачи, которые им поставил командир батальона. 

Мастер добавил, что в ходе боевых действий горели боевые машины пехоты врага и танки. Кроме этого, российским войскам, по словам Мастера, удалось подбить вражеский миномет. 

Ранее Минобороны России сообщило, что группировка войск «Север» продолжает наступление в Курской области. Также российское оборонное ведомство сообщило, что за сутки на территории этого региона сдались в плен 12 боевиков ВСУ

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #обстрелы #мирные жители #эвакуация #группировка "север" #Мастер
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