Боец рассказал об эвакуации жителей в приграничье Курской области

Водитель взвода связи подразделения группировки войск «Север» с позывным Мастер рассказал, как проходила эвакуация мирных жителей на освобожденных территориях в приграничье Курской области.

«Вывести мирных и по максимуму вывести "трехсотых". Жителей мы прятали в блиндажах, пока шли обстрелы. Когда они прекращались, мы создавали окно, выводили», - отметил Мастер.

Он подчеркнул, что все бойцы его подразделения выполнили боевые задачи, которые им поставил командир батальона.

Мастер добавил, что в ходе боевых действий горели боевые машины пехоты врага и танки. Кроме этого, российским войскам, по словам Мастера, удалось подбить вражеский миномет.

Ранее Минобороны России сообщило, что группировка войск «Север» продолжает наступление в Курской области. Также российское оборонное ведомство сообщило, что за сутки на территории этого региона сдались в плен 12 боевиков ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.