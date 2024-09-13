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Двенадцать боевиков ВСУ сдались в плен за сутки в Курской области

Всего же за сутки неприятель потерял до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники.
2024-09-13 12:08:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило, что за сутки в Курской области сдались в плен 12 украинских военнослужащих. 

Всего же противник за сутки потерял до 300 боевиков, а также 34 единицы бронетехники. В это количество вошли семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 22 другие боевые бронированные машины. 

Кроме этого, неприятель утратил артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения, а также восемь автомобилей. 

Ранее российские техники рассказали, какие слабости нашлись у трофейной боевой машины пехоты Bradley американского производства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #Курская область #ВСУ #пленные #Украинские боевики
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