Минобороны России заявило, что за сутки в Курской области сдались в плен 12 украинских военнослужащих.

Всего же противник за сутки потерял до 300 боевиков, а также 34 единицы бронетехники. В это количество вошли семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 22 другие боевые бронированные машины.

Кроме этого, неприятель утратил артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения, а также восемь автомобилей.

Ранее российские техники рассказали, какие слабости нашлись у трофейной боевой машины пехоты Bradley американского производства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.