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Российские войска освободили Долиновку в ДНР

Населенный пункт был освобожден активными действиями подразделений группировки войск «Центр».
2024-09-13 15:36:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Долиновка на территории Донецкой Народной Республики.

Всего в течение недели подразделения группировки войск «Центр» освободили пять населенных пунктов в ДНР.

«Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также в недельной сводке о проведении специальной военной операции говорится, что «Южная» группировка взяла под контроль два населенных пункта - Красногоровка и Григоровка, а подразделения «Востока» освободили Водяное.

Кроме того, с 7 по 13 сентября ВС РФ нанесли 39 групповых ударов, применив высокоточное оружие и ударные дроны. Были поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины, военные аэродромы, цеха по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет.

Также под удары попадали места сборки и хранения беспилотников, арсеналы, склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы вооружения и военной техники, а также пункты дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #СВО #долиновка
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