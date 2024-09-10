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ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Также сообщается об уничтожении пусковой установки РСЗО М270 MLRS и цеха производства беспилотников противника.
2024-09-10 12:44:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что ВС РФ удалось поразить инфраструктуру украинских военных аэродромов. 

Также сообщается, что российские военнослужащие уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО М270 MLRS американского производства. Уничтожению подвергся и цех производства беспилотников неприятеля. 

Кроме этого, МО РФ заявило о поражении скоплений живой силы и техники неприятеля в 134 районах. 

Российские войска продолжают продвижение вперед в зоне специальной военной операции. За сутки они освободили сразу четыре населенных пункта - Красногоровку, Григоровку, Галицыновку и Водяное. Все взятые под контроль населенные пункты находятся на территории Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что Красногорову и Григоровку освободили подразделения группировки войск «Юг», Галицыновку - подразделения «Центра», а Водяное очистила от противника группировка «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Украина #аэродромы #удар #Инфраструктура противника
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