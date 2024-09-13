МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Замглавы МО РФ Фомин принял участие в XI Пекинском Сяншаньском форуме

На полях конференции Александр Фомин провел двусторонние встречи с главами делегаций Китая, Ирана, Монголии, Брунея и Лаоса.
2024-09-13 14:50:30
© Фото: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Александр Фомин принял участие в работе XI Пекинского Сяншаньского форума. Об этом сообщает МО РФ.

Сяншаньский форум по безопасности проводится в китайской столице, в Пекине. В рамках встречи замглавы оборонного ведомства довел российские подходы к ключевым вопросам безопасности в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Фомин встретился с главами делегаций Китая, Брунея, Лаоса, Монголии и Ирана. В ходе беседы обсуждалось двустороннее военное сотрудничество.

Традиционно участники проходящего в Пекине ежегодного Сяншаньского форума по вопросам безопасности обмениваются мнениями по глобальной и региональной безопасности, уделяя особое внимание Азии, Ближнему Востоку и Европе. В мероприятии принимают участие официальные делегации из множества стран.

Цель форума - укрепление сотрудничества по вопросам безопасности и обороны, содействие региональному миру и стабильности путем объединения подходов и расширения взаимодействия.

В августе Фомин встретился с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая Ли Цяомином. В ходе встречи обсуждалось двустороннее военное сотрудничество.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #Фомин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 