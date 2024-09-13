Замглавы МО РФ Фомин принял участие в XI Пекинском Сяншаньском форуме

Заместитель министра обороны России Александр Фомин принял участие в работе XI Пекинского Сяншаньского форума. Об этом сообщает МО РФ.

Сяншаньский форум по безопасности проводится в китайской столице, в Пекине. В рамках встречи замглавы оборонного ведомства довел российские подходы к ключевым вопросам безопасности в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Фомин встретился с главами делегаций Китая, Брунея, Лаоса, Монголии и Ирана. В ходе беседы обсуждалось двустороннее военное сотрудничество.

Традиционно участники проходящего в Пекине ежегодного Сяншаньского форума по вопросам безопасности обмениваются мнениями по глобальной и региональной безопасности, уделяя особое внимание Азии, Ближнему Востоку и Европе. В мероприятии принимают участие официальные делегации из множества стран.

Цель форума - укрепление сотрудничества по вопросам безопасности и обороны, содействие региональному миру и стабильности путем объединения подходов и расширения взаимодействия.

В августе Фомин встретился с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая Ли Цяомином. В ходе встречи обсуждалось двустороннее военное сотрудничество.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.