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Фомин встретился с командующим сухопутными войсками НОАК

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества.
2024-08-22 12:33:14
© Фото: Минобороны России

Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая Ли Цяомином. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ходе встречи обсуждалось двустороннее военное сотрудничество, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Командующий сухопутными войсками НОАК прибыл в Россию по приглашению главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Олега Салюкова.

Десятого июля Фомин обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана Сахиром Шамшадом Мирзой укрепление международной и региональной безопасности. На встрече речь шла о состоянии и перспективах развития сотрудничества между двумя странами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Китай #армия #Александр Фомин #МО РФ
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