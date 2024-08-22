Фомин встретился с командующим сухопутными войсками НОАК

Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая Ли Цяомином. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ходе встречи обсуждалось двустороннее военное сотрудничество, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Командующий сухопутными войсками НОАК прибыл в Россию по приглашению главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Олега Салюкова.

Десятого июля Фомин обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана Сахиром Шамшадом Мирзой укрепление международной и региональной безопасности. На встрече речь шла о состоянии и перспективах развития сотрудничества между двумя странами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.