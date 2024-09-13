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На Камчатке изменят программу безопасности полетов после крушения вертолета

Прокуратура проведет ряд проверок в авиапарке.
Услада Дубинина 2024-09-13 14:34:49
© Фото: Aleksander Lyskin, Russian Look, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Программа безопасности полетов будет изменена на Камчатке. Принятое решение связано с крушением вертолета Ми-8, принадлежавшего компании «Витязь Аэро». Об этом сообщили местные власти.

Дальневосточная транспортная прокуратура проведет общие проверки по обеспечению безопасности полетов в регионе. Ведомство особое внимание уделит соблюдению порядка подготовки авиационного персонала. Прокуратура проверит периодичность прохождения медосмотров и курсов повышения квалификации сотрудниками, об этом в ведомстве рассказали «Звезде».

Также проверка будет проведена в авиапарке «Витязь Аэро». Сотрудники прокуратуры уделят внимание ремонту и техобслуживанию вертолетов. Известно, что после трагедии уволили генерального директора компании и сняли с должности его заместителя по летной работе.

Напомним, что воздушное судно Ми-8 разбилось 31 августа. Вертолет врезался в скалу, причиной мог послужить густой туман. На борту погибли 22 человека - три члена экипажа и 19 пассажиров.

#в стране и мире #вертолет #крушение #безопасность #Прокуратура #Проверки
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