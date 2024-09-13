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CNN: военные ВСУ сообщили о тяжелых потерях в Курской области

Также боевики сообщили о проблемах со связью в регионе.
Глеб Владовский 2024-09-13 13:23:47
© Фото: Kirill Chubotin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Украинские боевики жалуются на серьезные потери, которые они несут в ходе ведения боевых действий в Курской области. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Многие... были убиты, много техники уничтожено», - цитирует слова одного из военнослужащих ВСУ телеканал.

Другие украинцы также сообщили, что потери в регионе не уступают тем, которые их сослуживцы несут на других направлениях. При этом, добавили боевики, их положение в Курской области становится все сложнее.

Также боевики рассказали, что у них возникли серьезные проблемы со связью: сигналы GPS глушатся, а Starlink в некоторых районах области не работает. Усложняют также продвижение мощные фортификационные сооружения.

Ранее сообщалось, что в Курской области 12 украинских боевиков сдались в плен за прошедшие сутки.

#в стране и мире #Украина #Курская область #ВСУ #боевики всу #потери ВСУ
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