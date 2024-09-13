Расчеты гаубиц «Мста» накрыли огнем боевиков ВСУ в Курской области

Российские артиллеристы нанесли удар из буксируемых орудий «Мста-Б» по украинским боевикам в Курской области. Кадры боевой работы военнослужащих публикует Министерство обороны России.

«Расчеты гаубиц "Мста-Б" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Разведчики обнаружили, что противник стягивает подразделения в районе одного из населенных пунктов, рассредоточивает их в захваченных домах и планирует дальнейшие действия. Расчет «Мста-Б» получил задачу и с помощью корректировки беспилотника нанес удар по целям.

На записи видно, что, чтобы орудие не выделялось, его спрятали среди деревьев. Сверху установили навес с маскировочной сетью. С казенной части ствола загружаются на лоток снаряд и гильза с зарядом, затвор каморы закрывается, затем производится выстрел. Камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий. Поразив цель, расчет быстро маскирует орудие и уходит в укрытие.

Подразделения работают слаженно. Бойцы постоянно оттачивают и доводят до совершенства свои навыки на полигонах. Военнослужащие не испытывают нехватки снарядов, поскольку боеприпасы своевременно и в необходимом количестве доставляют подразделения материально-технического обеспечения группировки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.