МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гаубицы «Мста-Б» уничтожили пехоту ВСУ на Каховском направлении

Одно из подразделений противника укрывалось в земле на побережье реки.
2024-09-06 05:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» ульяновских десантников уничтожили до отделения пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра. Кадры боевой работы артиллеристов на Каховском направлении в Херсонской области опубликовало Минобороны России.

Одно из подразделений ВСУ расположилось в укрытии, которое было оборудовано в земле на побережье реки. Противника обнаружила разведка с помощью беспилотного летательного аппарата. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией.

Расчет артиллерии ВДВ точными выстрелами гаубицы 2А65 «Мста-Б» нанесли огневое поражение противнику. Временное расположение подразделения ВСУ было уничтожено вместе с личным составом отделения пехоты.

Ульяновские десантники из состава группировки войск «Днепр» продолжают выдавливать противника из островной зоны дельты Днепра и уничтожать его на правобережье реки. Штурмовые группы десантников поддерживают огнем бойцы гвардейского артиллерийского полка Ульяновского гвардейского соединения ВДВ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны России #артиллерия #Херсонская область #гаубица «Мста-Б» #группировка войск «Днепр» #Каховское направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 