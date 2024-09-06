Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» ульяновских десантников уничтожили до отделения пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра. Кадры боевой работы артиллеристов на Каховском направлении в Херсонской области опубликовало Минобороны России.

Одно из подразделений ВСУ расположилось в укрытии, которое было оборудовано в земле на побережье реки. Противника обнаружила разведка с помощью беспилотного летательного аппарата. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией.

Расчет артиллерии ВДВ точными выстрелами гаубицы 2А65 «Мста-Б» нанесли огневое поражение противнику. Временное расположение подразделения ВСУ было уничтожено вместе с личным составом отделения пехоты.

Ульяновские десантники из состава группировки войск «Днепр» продолжают выдавливать противника из островной зоны дельты Днепра и уничтожать его на правобережье реки. Штурмовые группы десантников поддерживают огнем бойцы гвардейского артиллерийского полка Ульяновского гвардейского соединения ВДВ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.