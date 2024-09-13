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AP: разногласия в Конгрессе США могут приостановить помощь Киеву в $5,8 млрд

Средства предназначены для продления программы передачи вооружений Украине из запасов армии США.
Глеб Владовский 2024-09-13 12:36:50
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

США рискуют приостановить предоставление помощи Украине по причине разногласий в конгрессе. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Как отмечается в материале, администрация Байдена сообщила, что задержка в предоставлении Киеву помощи в размере $5,8 млрд, ранее одобренной конгрессом, может произойти в этом месяце в случае, если республиканцы и демократы не достигнут соглашения по потолку госдолга.

Также отмечается, что выделенные деньги предназначены для продления программы передачи вооружений Украине из запасов американской армии. Сами же средства, как отмечается в материале, «были выделены в прошлом финансовом году, они были заимствованы и должны быть возвращены».

Ранее сообщалось, что в США утвердили пять поставок Украине кассетных боеприпасов за период с марта 2023 по апрель 2024 года.

#Украина #сша #конгресс США #Поставки вооружений
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