Боевые пловцы защитили от «врага» пункт базирования кораблей Балтфлота

Военнослужащие отряда по борьбе с подводными силами и средствами (ПДСС) во время тренировок отбили атаку «диверсантов» на пункт базирования кораблей Балтийского флота в рамках учений «Океан-2024». Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В ходе учебного боя было проведено метание ручных противодиверсионных гранат, отработаны приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Согласно замыслу маневров, неизвестное плавсредство продвигалось в сторону закрытой акватории. Военнослужащие на быстроходных лодках выдвинулись навстречу судну-нарушителю, одновременно произведя выброску водолазов.

Удалось пресечь продвижение вражеского катера к причальной зоне пункта базирования кораблей. Противник оказал сопротивление, поэтому бойцы захватили катер, применив оружие. В тренировках участвовали около 50 военнослужащих, были задействованы быстроходные лодки, а также специальное и роботизированное оборудование для слежения за подводной обстановкой.

Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. Руководит учениями главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Задействованы более 90 тысяч военнослужащих, свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, 125 самолетов и вертолетов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.