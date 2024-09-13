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На СФ в ходе учений «Океан-2024» отработали оборону аэродромов

Элемент истребительно-авиационного прикрытия аэродрома из зоны дежурства в воздухе отработали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-33.
2024-09-13 11:12:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Северном флоте в рамках учений «Океан-2024» отработали действия дежурных сил по организации охраны и обороны аэродромов, сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры тренировки.

«Военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали действия дежурных сил по организации охраны и обороны аэродрома Североморск-1», - говорится в сообщении.

Отрабатывался вылет вертолета Ми-8 с оперативной огневой группой для поиска диверсантов в районе аэродрома, а также отражение нападения противника с применением дронов. Экипажи истребителей Су-30СМ и Су-33 отработали прикрытие аэродрома.

Ранее Минобороны показало, как моряки-каспийцы учатся отправлять на дно вражеские БЭКи на учениях «Океан-2024».

Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. Руководит учениями главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Задействованы более 90 тысяч военнослужащих, свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, 125 самолетов и вертолетов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #Северный флот #Океан-2024
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