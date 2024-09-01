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На Украине потерпел крушение вертолет Ми-2

В результате крушения два члена экипажа погибли.
Игнат Далакян 2024-09-01 23:06:19
© Фото: Cecilia Fabiano Keystone Press Agency Globallookpress

На Украине во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2, два члена экипажа погибли. Об этом заявили в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В сообщении говорится, что командование университета и воинской части способствует детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас», - говорится в сообщении, опубликованном на странице университета в соцсети Facebook*( продукт компании Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.).

Уточняется, что на месте случившегося работают следователи, профильные эксперты и специалисты специальной комиссии украинского оборонного ведомства.

Ранее на Украине потерпел крушение переданный странами Запада истребитель F-16. Авиакатастрофа произошла 26 августа. Этот самолет стал первым разбившимся F-16, который Киев получил в рамках военной помощи в прошлом месяце.

*соцсеть Facebook - продукт компании Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации

#в стране и мире #Украина #крушение #погибшие #Ми-2
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