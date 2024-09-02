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«Гиацинты» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы-десантники вели стрельбу по противнику с закрытых огневых позиций на дальности более 20 километров.
2024-09-02 07:56:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские десантники уничтожили пункт временной дислокации противника и минометный расчет ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадрами артиллерийских расчетов 152-мм «Гиацинта-Б» поделилось Министерство обороны России.

Артиллерийское соединение ВДВ из состава группировка войск «Днепр» выполняет боевые задачи на Каховском направлении в Херсонской области. Их основная задача - контрбатарейная борьба.

Помимо этого, артиллеристы бьют по укрепленным районам, пунктам временной дислокации личного состава ВСУ, опорным пунктам и технике противника. Бойцы оказывают поддержку российским штурмовикам в островной зоне дельты Днепра.

Так, артиллерийскому расчету 152-мм буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» гвардейского артиллерийского соединения ВДВ удалось уничтожить пункт временной дислокации ВСУ с укрывшимся в развалинах полуразрушенных домов личным составом противника и расчет 120-мм миномета.

Десантники работали совместно с расчетами БПЛА. Они проводили корректировку огня пушек с помощью средств воздушной разведки. Артиллеристы вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности более 20 километров.

После завершения боевой работы артиллеристы-десантники замаскировали орудия и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях.

Ранее расчеты ударных БПЛА ульяновских десантников показали уничтожение пикапов и БМП украинских боевиков у Днепра. Российские бойцы нарушили планы ВСУ и не позволили им использовать автотранспорт для подвоза боевиков и материальных средств.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Херсонская область #Гиацинт-Б #правый берег Днепра
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