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Пять детей пострадали из-за детонации взрывоопасного предмета в Донецке

Глава ДНР отметил, что один ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии.
Игнат Далакян 2024-09-01 21:59:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Семь мирных жителей пострадали за сутки из-за атак украинских боевиков по территории Донецкой Народной Республики. Среди них пятеро - дети. Они получили ранения из-за детонации взрывоопасного предмета в Донецке. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, один ребенок находится в тяжелом состоянии, остальные четверо - в состоянии средней тяжести.

«В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадали женщина 1991 г.р. и мужчина 1991 г.р.», - отметил глава ДНР в своем Telegram-канале.

Денис Пушилин добавил, что всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, имеются повреждения жилых домов в ДНР. Так, пострадали восемь домостроений в Никитовском районе Горловки и один объект гражданской инфраструктуры в Донецке.

Украинские войска совершили 11 вооруженных атак, выпустили 30 боеприпасов. Пушилин отметил, что ВСУ применяли ствольную артиллерию 155-мм калибра.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что с 31 августа по 1 сентября от обстрелов националистов погиб один человек и ранены три мирных жителя в Донецкой Народной Республике. В общей сложности, территорию ДНР обстреляли 18 раз за это время.

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