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ВСУ за сутки выпустили по ДНР 64 боеприпаса, погиб один житель

Украинские боевики за истекшие сутки 18 раз обстреляли населенные пункты ДНР, применив 64 боеприпаса.
Дарина Криц 2024-09-01 01:31:44
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

За минувшие сутки - с 31 августа по 1 сентября - в ДНР от обстрелов украинских националистов погиб один человек и ранены три мирных жителя.

В общей сложности ВСУ подвергали обстрелам территорию Донецкой Народной Республики 18 раз. Статистику преступлений киевского режима сообщило представительство Донецкой республики в СЦКК.

«За прошедшие сутки зафиксировано 18 фактов вооруженных атак ВФУ. Всего выпущено 64 единицы различных боеприпасов», - уточнили в ведомстве.

При обстрелах повреждения получили два жилых дома. Большее количество обстрелов зафиксировано на Горловском направлении - 15, и еще три на Донецком направлении.

Как сообщалось 26 августа, за 921 день конфликта украинские боевики выпустили по ДНР более 193 тыс. боеприпасов. В то же время от их рук погибли 5 047 мирных жителей, среди которых 149 детей. Различной степени тяжести ранения получил 6 851 человек, в том числе 457 детей.

#в стране и мире #ДНР #сцкк #обстрелы всу #донецкое направление #Горловское направление
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