Заложник вспомнил, как физрук спас детей от расстрела в Беслане

Во время штурма школы в Беслане, захваченной террористами в 20024 году, физрук Иван Каниди героически вступил в схватку с террористами и попытался выхватить автомат. Тем самым он спас жизни многих детей. К сожалению, боевик убил упавшего во время борьбы Ивана. Об этом «Звезде» рассказал Ацамаз Мисиков, захваченный в заложники в день теракта.

«Несмотря на то, что он был уже пожилым, он все равно был невероятно сильным - физически и по духу. Он бросился на террористов - уже после взрывов - чтобы отобрать у него автомат и защитить детей. Ему почти это удалось, но он упал и террорист его лежачим добил. Пока это происходило, многие дети смогли убежать», - рассказал Ацамаз.

В честь Ивана Каниди в Беслане назвали школу-интернат, добавил Мисиков.

Ацамаз вспоминает, что в небольшом помещении зала боевики удерживали более тысячи человек. Внутри было так тесно, что дети не могли сидеть. Все страдали от невыносимой жары и обезвоживания. По всему помещению стоял запах крови от расстрелянных боевиками тел. Маленьких детей террористы ставили на окна в качестве живого щита.

Одной из заложниц удалось убедить боевиков позволить части детей встать в менее душную часть зала. Она напомнил одному из боевиков его супругу - женщине удалось «зацепиться» за этот факт и уговорить террориста.

Террористический акт в бесланской школе произошел 20 лет назад - 1 сентября 2004 года боевики Шамиля Басаева ворвались в здание и захватили более 1 100 заложников. Преступники удерживали их внутри на протяжении трех дней, отказывая в минимальный потребностях. На третий день заложников спасли в ходе штурма оперативники Центра специального назначения ФСБ РФ. 27 террористов были уничтожены, один из них - Нурпаша Кулаев - был взят живым и впоследствии приговорен в пожизненному заключению. В результате теракта погибли 333 человека, почти 800 пострадали. В Северной Осетии в память о теракте 1 сентября отменены все торжественные школьные линейки, обучение начнется 4 сентября.