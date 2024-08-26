В ФРГ назвали преступлением подрыв «Северных потоков»

Правительство Германии не разделяет позицию Чехии по «Северным потокам» и считает их подрыв преступлением. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт в ходе пресс-конференции.

Президент Чехии Петер Павел заявил изданию Novinky, что не владеет четкой информацией о причастности Украины к атакам на «Северные потоки», но заявил, что трубопроводы - стратегическая цель. Он назвал ее законной в случае задачи прекратить поставки российских газа и нефти в Европу.

Представитель кабинета министров заявил, что Германия не разделяет такое мнение, и отметил, что федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц в последнее время четко показывал позицию в переговорах с польской и чешской стороной.

«Это преступление, которое должно быть расследовано. Генеральная прокуратура ведет расследование», - отметил Хебештрайт.

Ранее депутат бундестага заявил о покрывании США Олафом Шольцом в вопросе «Северных потоков».