Артиллеристы отряда «Ирбис» сами засняли кадры своей боевой работы во время очередного наката ВСУ на их позиции. Плотность огня и FPV-дронов в небе, здесь на Соледарском направлении настолько высокая, что большую часть времени бойцы находятся в укрытиях.

Чтобы попасть на позиции артиллерии, передвигаться нужно кране быстро. Сложно себе представить, что обычный армейский УАЗ может развивать такую скорость, 160 километров в час, по бездорожью.

Отряд «Ирбис» добровольческого корпуса действующего в составе группировки войск «Юг», сейчас находится в обороне. Но именно от того, насколько крепко будут держать эту оборону бойцы Ирбиса, во многом зависит успех наступления наших подразделений в Часовом яре. Впереди этих бойцов Славянск, позади Артемовск и Часов яр. Прямо через их позиции проходит жизненно важная для националистов дорога.



От разведки, с переднего края, пришла информация, что со стороны Славянска, вновь появилась техника ВСУ, которая, скорее всего, прорывается к своим в направлении Часова яра. Сейчас работает артиллерия, чтобы поставить плотный заслон на пути этих подразделений.

Артиллеристы «Ирбиса» сейчас помогают нашим парням, что воюют в Часовом яре, прикрывая их от подразделений ВСУ, которые пытаются, со стороны Славянска попасть и перевезти туда подкрепление и боеприпасы.

Командир отдельного диверсионно-разведывательного отряда «Ирбис» с позывным Шали, опытный командир. Он хорошо понимает, что для противника дорога Славянск - Артемовск, единственная возможность осложнить наше наступление в Часовом яре. И он хорошо понимает, что если не устоит на этом рубеже, противник может ударить в тыл или фланг наступающим подразделениям. Поэтому, стоит намертво, а каждый штурм для ВСУ оборачивается серьезными потерями.

«Это асфальт, это не грунтовые дороги, и за нее держатся зубами. И, допустим, были у нас накаты не так давно, люди и справа и слева работали и люди которые по дороге работали. И весь сосредоточенный огонь был направлен на дорогу. Я уверен, на своем направлении, могу устроить парилку хорошую устроить, скажем так», - сказал командир ОДРО «Ирбис» с позывным Шали.

Все реже противник применяет на его направлении тяжелую технику. Все больше работает диверсионными группами и FPV-дронами. Артиллеристы «Ирбиса» здесь пристреляли практически каждый метр, каждый куст и вся техника противника, говорят бойцы, сжигается еще на подступах.

«Каждый раз, как стреляем, попадаем. Не буду хвастаться. Нет никаких проникновений, любое их движение сразу отрезается нашей артиллерией. Пушкой, минометом», - рассказал боец с позывным Север.

Это уже настоящая война беспилотников самых разных типов и систем радиоэлектронной борьбы. Постоянное соревнование технологий. Но более простые и дешевые средства, могут быт достаточно эффективны.



Дорога на Артемовск, направление Часова яра. Здесь ежедневно в небе огромное количество вражеских FPV-дронов. Чтобы прикрыть от них транспорт, проезжающий по этой дороге, наши военные придумали вот такую хитрость. Сетки, натянутые над дорогой, буквально каждые 50 метров. Когда дрон пытается догонять ту или иную технику, он утыкается в сетку и детонирует.

Здесь, в пункте временной дислокации отряда «Ирбис», недалеко от переднего края, готовит бойцам пищу Валентина с позывным Сила, видимо за стойкость характера. На вопрос, что заставило ее приехать сюда, на одно из самых активных сейчас направлений СВО, отвечает: не смогла остаться в стороне. И в первую очередь, как мать.

«Вы знаете, в принципе вся жизнь сложная у нас в данный момент, но так как мои сыновья оба воюют, один сейчас в Курске, другой в Донецке и я решила чего дома сидеть? Надо помогать ребятам в это время. Готовлю. Первое, второе. Ребят надо кормить, чтобы силы были, здоровье, чтоб крепкие выходили на позиции. Поэтому, приехала готовить им обеды, завтраки, ужины», - поделилась Валентина.

В отряд «Ирбис», Валентина приехала не просто с поварешкой и специями. Она прошла огневую подготовку на полигоне, освоила навыки тактической медицины. Но бойцы ее ценят, в первую очередь, за по-настоящему домашнюю еду в полевых условиях.

Здесь же, во время затишья, между атаками, на наших глазах, боец с позывным Акаб получает, наверное, одну из самых ценных наград для солдата, медаль «За отвагу». И главная ценность ее в том, что получает здесь, на передовой, из рук своего командира.

Акаб, в отряде «Ирбис» уже вторую командировку. Был штурмовиком, получил ранение, теперь оператор ПТУР. Но за время СВО, признается он, научился воевать любым оружием.

«Выполняем все эти задачи вместе все со штурмами. Помогаем друг другу, занимаемся эвакуацией, так как у меня в приоритете задача только техника, работы не много, поэтому помогаю всем, кто нуждается. Разные задачи, то с РПГ отработать, то с Утеса. Владею навыками работы со всех орудий», - поделился Акаб.

Командир «Ирбиса» говорит, что враг бьется отчаянно. Понимает, что после поражения в Часовом яре и на Соледарском направлении, его фронт окончательно развалится. И, видимо, понимает, что это лишь дело времени. Особенно после событий в Курске.

«Нет таких бойцов, которых эта ситуация бы не бесила. Что противник зашел на нашу территорию. Страдают гражданские, мирное население, которых там кошмарят, расстреливают. Это, конечно возмущает, от этого идет отдача. И, знаете, вот это выражение: "победа будет за нами", я говорю, мы и есть победа. Мы пройдем впереди сделаем все возможное и невозможное, но достигнем своей цели», - сказал Шали.

И такие настроения сейчас у бойцов по всей линии боевого соприкосновения. На фоне террористической атаки ВСУ на Курскую область, говорят командиры, боевой дух наших подразделений только растет. В ДНР российские войска практически ежедневно освобождают новые населенные пункты.

На минувшей неделе российский флаг бойцы 114 бригады группировки войск «Центр» подняли в Галицыновке в ДНР и продолжают громить противника на Покровском направлении. Оттуда сейчас поступает информация, что оборона противника прорвана и подразделения ВСУ практически не сопротивляются и оставляют свои позиции.

Освобождена Николаевка. Группировка войск «Запад» отбила у противника Стельмаховку. Под наш контроль перешли Орловка и Камышевка.

Наши бойцы подняли российский триколор над населенным пунктом Новожеланное. Спустя 10 лет в родную ДНР возвращается населенный пункт Карловка. На кадрах наши операторы БПЛА добивают националистов на окраинах Красногоровки.

Уже в освобожденных населенных пунктах, не откладывая на потом, начинает восстанавливаться мирная жизнь. Постепенно. На минувшей неделе, например, люди эвакуированные недавно из Кирово, Артемово и Новгородского, которое Украина назвала Нью- Йорком, получили российские паспорта. Паспорта теперь уже точно своей страны. Страны, которая никогда не станет делит их на своих и чужих.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Выемка и Птичье в Донецкой Народной Ресупблике. Выемка находится в зоне ответственности «Южной» группировки российских войск, а Птичье - в зоне ответственности группировки «Центр».