Группировка российский войск «Юг» освободила населенный пункт Выемка, расположенный в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

За сутки отражены две контратаки штурмовиков ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и технике шести бригад противника. Нейтрализовано до 660 боевиков, один танк и пять автомобилей. Также поражены САУ Paladin производства США, две САУ Krab польского производства, гаубица L-119 производства Великобритании, а также по два орудия Д-20 и Д-30. Уничтожено три склада боеприпасов врага.

В это же время подразделения «Центральной» группировки ВС РФ освободили населенный пункт Птичье в ДНР и продолжили продвигать вглубь обороны противника.

Военнослужащие группировки нанесли поражение формированиям семь бригад противника в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово Донецкой Народной Республики, а также отразили восемь контратак.

Потери противника: до 560 боевиков, один танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30.

Ранее подразделения «Центральной» группировки освободили в ДНР населенный пункт Кирово. Продвижение в глубину обороны противника продолжается.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов