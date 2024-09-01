МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ освободили населенные пункты Выемка и Птичье в ДНР

Населенный пункт Выемка находится в зоне ответственности «Южной» группировки российских войск, а Птичье - в зоне ответственности группировки «Центр».
2024-09-01 12:07:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Группировка российский войск «Юг» освободила населенный пункт Выемка, расположенный в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

За сутки отражены две контратаки штурмовиков ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и технике шести бригад противника. Нейтрализовано до 660 боевиков, один танк и пять автомобилей. Также поражены САУ Paladin производства США, две САУ Krab польского производства, гаубица L-119 производства Великобритании, а также по два орудия Д-20 и Д-30. Уничтожено три склада боеприпасов врага.

В это же время подразделения «Центральной» группировки ВС РФ освободили населенный пункт Птичье в ДНР и продолжили продвигать вглубь обороны противника.

Военнослужащие группировки нанесли поражение формированиям семь бригад противника в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово Донецкой Народной Республики, а также отразили восемь контратак.

Потери противника: до 560 боевиков, один танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30.

Ранее подразделения «Центральной» группировки освободили в ДНР населенный пункт Кирово. Продвижение в глубину обороны противника продолжается.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#Минобороны РФ #ДНР #освобождение #Выемка #птичье
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 