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В Белгородской области школьные линейки пройдут внутри школ

По словам главы региона, учебный год будет проходить в очно-дистанционном формате.
Глеб Владовский 2024-09-01 19:33:46
© Фото: Максим Богодвид РИА Новости

В Белгородской области школьные линейки будут проводиться в стенах образовательных учреждений. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Последние несколько дней обстрелы территории. Есть погибшие, есть раненые, есть раненые дети. Поэтому принимаем решение, что завтра мы линейки на улице, на территории проводить не будем», - пояснил глава региона.

Гладков также подчеркнул, что число присутствующих на торжественных мероприятиях в помещениях должно зависеть от количества мест, которые вмещают укрытия в школах. Кроме того, занятия будут проходить в очно-дистанционном формате.

«Обстановка сложная, но мы с вами чётко понимаем, что нужно делать. Все наши решения мы максимально широко обсуждаем с учителями, с руководством школ, с родителями и принимаем совместные решения», - добавил губернатор.

Напомним, что находящиеся в приграничных с Украиной регионах школы перевели на удаленный формат. Мера коснется те образовательные учреждения, которые находятся в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах.

#в стране и мире #белгородская область #белгород #День знаний #Вячеслав Гладков #школьная линейка
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