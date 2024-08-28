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Белгородские школы в приграничных зонах перевели на удаленный режим

По словам Гладкова, остальные школы, по решению администрациями и родителей, будут работать в очном и гибридном режимах.
Глеб Владовский 2024-08-28 22:58:37
© Фото: Сергей Ещенко РИА Новости

В Белгородской области находящиеся в приграничных зонах школы будут работать в дистанционном режиме. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Уточняется, что мера коснется те образовательные учреждения, которые находятся в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах.

«Мы должны не только принять все меры для обеспечения безопасности детей, но и дать возможность им учиться», - подчеркнул глава региона.

Гладков добавил, что остальные школы, по результатам решений, которые приняты руководствами образовательных учреждений, совместно с родителями, будут работать в очном и гибридном формате.

Губернатор также подчеркнул, что данная мера не должна повлиять на оплату труда учителей.

Ранее сообщалось о введении бесплатной сотовой связи и интернета в Белгородской области в связи с введением режима ЧС федерального характера.

#в стране и мире #белгородская область #Школы #удаленный формат #Вячеслав Гладков
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