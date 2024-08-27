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Синоптик Шувалов рассказал, когда пойдет на спад жара в Москве

По словам метеоролога, температура незначительно снизится с четверга по пятницу.
Мария Зайцева 2024-08-27 13:05:07
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жаркая погода в Москве, при которой воздух нагревается до 30 градусов, объясняется пришедшим с юго-запада Европы антициклоном. Об этом «Звезде» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в столицу «качался» воздух с юго-запада и юга, то есть с Балкан, Черноморья, где наблюдаются очень высокие температуры.

«Скорее всего эта жаркая погода завтра уже подойдет к концу, с четверга по пятницу будет прохладнее. На смену этому жаркому антициклону приходит новый балтийского происхождения. Первые дня, пока воздух будет прогреваться, температура понизится до 23-26 градусов», - поделился синоптик.

Эксперт предупредил о возможных дождях в Подмосковье в момент смены циклона, после них должна прийти прохлада.

«Антициклональная погода — без осадков, с обилием солнца и высокими температурами, по сравнению с климатическими значениями, сохранится и в начале сентября», - обрадовал он жителей столицы.

По словам Шувалова, 2 сентября в Москве утром будет 15 градусов тепла без осадков, днем воздух прогреется до 23-25 градусов. Сам день будет солнечный, яркий и «по-настоящему праздничный».

Ранее синоптик Позднякова рассказала о погоде 1 сентября.

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