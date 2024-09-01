Девять человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Девять человек пострадали при атаке украинских боевиков на Белгород и Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, восемь мирных жителей, включая двоих детей ранены в Белгороде. Их доставляют в медицинские учреждения города. Еще один человек получил ранение в поселке Майский. Он получил осколочное ранение головы. Ему скорая оказала необходимую медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также имеются повреждения автомобилей после атаки ВСУ по региону.

На данный момент уточняются последствия обстрела украинских боевиков. На местах работают оперативные службы.