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Девять человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Среди пострадавших людей при обстреле украинских боевиков есть два ребенка.
Игнат Далакян 2024-09-01 15:53:04
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Девять человек пострадали при атаке украинских боевиков на Белгород и Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, восемь мирных жителей, включая двоих детей ранены в Белгороде. Их доставляют в медицинские учреждения города. Еще один человек получил ранение в поселке Майский. Он получил осколочное ранение головы. Ему скорая оказала необходимую медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также имеются повреждения автомобилей после атаки ВСУ по региону.

На данный момент уточняются последствия обстрела украинских боевиков. На местах работают оперативные службы.

#белгородская область #белгород #Обстрел #мирные жители #пострадавшие
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