Президент Стубб: Финляндия не станет размещать у себя ядерное оружие

Хельсинки отказались от размещения ядерного оружия на территории страны. Такое заявление сделал президент Финляндии Александер Стубб в эфире радио Radio Suomi.

Он опроверг информацию о размещении боеголовок, несмотря на роль ядерного оружия в силах сдерживания альянса.

«Нет. Его не хотят и не просят», - заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что Стубб одобрил применение ВСУ западного оружия для нанесения ударов по территории РФ.

Напомним, что 4 апреля 2023 года Финляндия стала 31 страной-членом НАТО. Вступление состоялось в 74-ю годовщину образования альянса.