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Президент Стубб: Финляндия не станет размещать у себя ядерное оружие

По словам главы республики, этого не будет даже несмотря на то, что Финляндия - член НАТО.
Глеб Владовский 2024-09-01 17:35:53
© Фото: ZUMAPRESS, Globallookpress

Хельсинки отказались от размещения ядерного оружия на территории страны. Такое заявление сделал президент Финляндии Александер Стубб в эфире радио Radio Suomi.

Он опроверг информацию о размещении боеголовок, несмотря на роль ядерного оружия в силах сдерживания альянса.

«Нет. Его не хотят и не просят», - заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что Стубб одобрил применение ВСУ западного оружия для нанесения ударов по территории РФ.

Напомним, что 4 апреля 2023 года Финляндия стала 31 страной-членом НАТО. Вступление состоялось в 74-ю годовщину образования альянса.

#в стране и мире #НАТО #ядерное оружие #Финляндия #Александер Стубб
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