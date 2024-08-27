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Президент Финляндии Стубб одобрил применение западного оружия ВСУ в РФ

Стубб ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции.
Мария Зайцева 2024-08-27 13:25:28
© Фото: Kira Hofmann, Photothek Media Lab, Globallookpress

Украина может использовать оружие западных стран на территории Российской Федерации. Такое мнение высказал президент Финляндии Александер Стубб на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале МИД страны.

«Если прямо отвечать на первый вопрос - да, может», - ответил он на вопрос об ударах по России оружием стран НАТО, переданным Киеву.

Он отметил, что Финляндия не ставила ограничений по использованию переданного оружия, так как оно должно использоваться в оборонительных целях, а действия должны не нарушать международное право.

При этом ранее Стубб признал отсутствие диалога между Россией и Финляндией и добавил, что его стоит выстроить и для переговоров по ситуации на Украине.

#Россия #в стране и мире #Украина #ВСУ #президент финляндии #западное оружие #Александер Стубб
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