Президент Финляндии Стубб одобрил применение западного оружия ВСУ в РФ

Украина может использовать оружие западных стран на территории Российской Федерации. Такое мнение высказал президент Финляндии Александер Стубб на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале МИД страны.

«Если прямо отвечать на первый вопрос - да, может», - ответил он на вопрос об ударах по России оружием стран НАТО, переданным Киеву.

Он отметил, что Финляндия не ставила ограничений по использованию переданного оружия, так как оно должно использоваться в оборонительных целях, а действия должны не нарушать международное право.

При этом ранее Стубб признал отсутствие диалога между Россией и Финляндией и добавил, что его стоит выстроить и для переговоров по ситуации на Украине.