МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Евкуров наградил бойцов ВДВ группировки «Днепр»

Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды бойцам ВДВ.
Мария Зайцева 2024-08-02 19:46:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В день Воздушно-десантных войск заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды в зоне специальной военной операции военнослужащим подразделений ВДВ.

Награды получили бойцы группировки войск «Днепр», проявившие мужество, героизм и отвагу при выполнении боевых задач.

Евкуров наградил офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За храбрость» и Георгиевскими крестами.

«Поздравляю вас с днем Воздушно-десантных войск, с заслуженными государственными наградами», - сказал он.

Замминистра обороны поблагодарил десантников за самоотверженную ратную службу и пожелал крепкого здоровья и успехов в боевой работе на благо Отечества.

Ранее командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский поздравил ветеранов и военнослужащих ВДВ.

#ВДВ #армия #награждение #Юнус-Бек Евкуров #Министерство обороны РФ #группировка днепр
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 