Евкуров наградил бойцов ВДВ группировки «Днепр»

В день Воздушно-десантных войск заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды в зоне специальной военной операции военнослужащим подразделений ВДВ.
Награды получили бойцы группировки войск «Днепр», проявившие мужество, героизм и отвагу при выполнении боевых задач.
Евкуров наградил офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За храбрость» и Георгиевскими крестами.
«Поздравляю вас с днем Воздушно-десантных войск, с заслуженными государственными наградами», - сказал он.
Замминистра обороны поблагодарил десантников за самоотверженную ратную службу и пожелал крепкого здоровья и успехов в боевой работе на благо Отечества.
Ранее командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский поздравил ветеранов и военнослужащих ВДВ.
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