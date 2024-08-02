Евкуров наградил бойцов ВДВ группировки «Днепр»

В день Воздушно-десантных войск заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды в зоне специальной военной операции военнослужащим подразделений ВДВ.

Награды получили бойцы группировки войск «Днепр», проявившие мужество, героизм и отвагу при выполнении боевых задач.

Евкуров наградил офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За храбрость» и Георгиевскими крестами.

«Поздравляю вас с днем Воздушно-десантных войск, с заслуженными государственными наградами», - сказал он.

Замминистра обороны поблагодарил десантников за самоотверженную ратную службу и пожелал крепкого здоровья и успехов в боевой работе на благо Отечества.

Ранее командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский поздравил ветеранов и военнослужащих ВДВ.