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Японские ученые начали испытания препарата для роста зубов

Ранее сообщалось о планах провести клинические исследования осенью 2024 года.
Глеб Владовский 2024-09-01 17:10:11
© Фото: Rolf Vennenbernd, dpa, Globallookpress

В Японии ученые из университета Киото приступили к клиническим испытаниям препарата, предназначенного для роста зубов. Об этом сообщили на сайте больницы Китано.

Уточняется, что в исследовании примут участие 30 мужчин в возрасте от 30 до 65 лет, у которых нет как минимум одного коренного зуба. Испытания препарата будут проходить до августа 2025 года. В случае успеха, он может появиться на полках в аптеках в 2030 году.

По мнению экспертов, эта разработка может помочь не только людям с врожденным отсутствием зубов, но и тем, кто потерял их из-за травм или кариеса. Кроме того, препарат предназначен для тех, у кого нет возможности поставить протез по медицинским причинам.

Ранее сообщалось, что в Японии начнутся испытания препарата для выращивания зубов. 

#в стране и мире #испытания #Япония #препарат #рост зубов
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