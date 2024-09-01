Японские ученые начали испытания препарата для роста зубов

В Японии ученые из университета Киото приступили к клиническим испытаниям препарата, предназначенного для роста зубов. Об этом сообщили на сайте больницы Китано.

Уточняется, что в исследовании примут участие 30 мужчин в возрасте от 30 до 65 лет, у которых нет как минимум одного коренного зуба. Испытания препарата будут проходить до августа 2025 года. В случае успеха, он может появиться на полках в аптеках в 2030 году.

По мнению экспертов, эта разработка может помочь не только людям с врожденным отсутствием зубов, но и тем, кто потерял их из-за травм или кариеса. Кроме того, препарат предназначен для тех, у кого нет возможности поставить протез по медицинским причинам.

Ранее сообщалось, что в Японии начнутся испытания препарата для выращивания зубов.