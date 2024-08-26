В Японии осенью начнут тестировать препарат для выращивания зубов

Глядя в микроскоп, в лаборатории разделывают уникальный биологический материал: расщепляют кусочки клеточной ткани, взятые у зародышей мышей. Это стволовые клетки - по сути сырье, из которого ученым удалось вырастить у грызунов зубы. Подобное исследование легло в основу уникальной технологии, благодаря которой группа японских ученых из Медицинского исследовательского института Китано в смогли изобрести препарат для выращивания зубов. Уже в сентябре его планируют тестировать на людях, сообщили специалисты весной в эфире Osaka News.

Речь идет о редком заболевании - адентии - полном или частичном отсутствии зубов. Например, при рождении, когда зачаток зуба не развит, или из-за травмы. К слову, нередко с такой проблемой сталкиваются спортсмены. Задача препарата, который разработали японские ученые, воздействовать именно на зачатки зубов. Они смогут заменить непрорезавшиеся или выпавшие зубы.

Лекарство дезактивирует специальный белок, который подавляет рост зубов. Мы считаем, что в будущем их можно будет выращивать не только у людей с врожденными заболеваниями, но и у тех, кто потерял зубы. Препарат будет вводить внутривенно здоровым людям для подтверждения его эффективности.

Несколько лет препарат испытывали на грызунах и тогда ученым удалось вырастить зубы без побочных эффектов. Теперь предстоит два этапа исследований в Университетской больнице Киото.

«Испытания планируют проводить на взрослых людях, уже внедрять для возрастной группы от 30 до 64 лет и второй этап - внедрение на детях от двух до семи лет», - рассказала кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.

Если оба этапа клинических испытаний завершатся успешно, то через 6 лет препарат возможно появится на рынке. Но у стоматологов есть опасения относительно данной технологии: например, вырастит ли зуб в нужном месте при не развитом зачатке, либо при отсутствии зуба вовсе.

«Одновременно с удалением зубов уходит объем костной ткани, как правило ее остается в миллиметрах. А длина зубов, например, клыков - 2-3 см. Куда мы денем избыточную длину корней, или мы сможем синтезировать какие-то уникальные короткие зубы? Большой вопрос относительно таких перспектив», - рассказал врач-стоматолог общей практики Алексей Антипенко.

Тем не менее, для всего мирового ученого сообщества данные клинические исследования - прорыв. Российские ученые-генетики также работают в этом направлении, в том числе не просто стимулирования роста зубов, но и выращивания. Используя стволовые клетки, удалось сконструировать так называемые биоинженерные зубы. Кроме того, нашим ученым удалось впервые вырастить эмаль.

«Часто проблемы зуба в том, что корень хороший, а внутри проблема. И вот все вдрызг разлетелось, и нам бы нарастить структуру. И мы смогли вырастить эмаль», - объяснил заведующий кафедрой патологической физиологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова Игорь Малышев.

В свою очередь, выращивание эмали позволяет вырастить так называемую «живую пломбу». Благодаря этим исследованиям можно воссоздать зуб с помощью биопечати прям в лунке зуба. Наши ученые активно работают в этом направлении.

Ранее врач-ортодонт Мария Балакирева рассказала, как продлить здоровье зубов. По словам эксперта, важно чистить зубы два раза в день, регулярно пользоваться ирригатором и употреблять меньше сахара и углеводов.